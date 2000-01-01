Кучерявый Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявый Николай Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Кучерявый Стефан Матвеевич

Мать: Кучерявая Ольга

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