Благодёров Фëдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти05.10.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
Бракосочетание
01.02.1922
Пашигорьевский исполком
Рождение ребёнка
22.08.1925
Рождение ребёнка
14.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Анна Фëдоровна
Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиликова Анфиса Фëдоровна
Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодёров Виктор Фëдорович
Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.10.1943
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Трутнева Слобода