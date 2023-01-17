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Благодёров Фëдор Михайлович

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Место рождения

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

05.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: Благодёров Михаил Николаевич

Мать: Благодёрова Ксения Фёдорова

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.02.1922

Жена: Благодёрова Арина Васильевна

Пашигорьевский исполком
Рождение ребёнка
22.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Анна Фëдоровна

Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиликова Анфиса Фëдоровна

Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодёров Виктор Фëдорович

Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благодёрова Арина Васильевна

Смерть
05.10.1943
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Трутнева Слобода
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