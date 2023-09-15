Благодёрова (Ирина Васильевна) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёрова (Ирина Васильевна) Арина Васильевна

Место рождения

Яковское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.02.1922

Муж: Благодёров Фëдор Михайлович

Пашигорьевский исполком
Рождение ребёнка
22.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
14.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Анна Фëдоровна

Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиликова Анфиса Фëдоровна

Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодёров Виктор Фëдорович

Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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