Благодёрова (Ирина Васильевна) Арина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1922
Пашигорьевский исполком
Рождение ребёнка
22.08.1925
Рождение ребёнка
14.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Анна Фëдоровна
Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиликова Анфиса Фëдоровна
Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодёров Виктор Фëдорович
Отец ребёнка: Благодёров Фëдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно