Благодёров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёров Михаил

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Место рождения

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

22.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1899

Мать ребёнка: не указана

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Благодёров Фëдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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