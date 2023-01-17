Благодёров Михаил
Место рожденияШарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения22.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Благодёров Фëдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно