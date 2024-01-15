Благодёрова Ксения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1899
Сын: Благодёров Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Благодёров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Благодёров Фëдор Михайлович
Отец ребёнка: Благодёров Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно