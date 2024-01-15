Благодёрова Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёрова Ксения Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1899

Сын: Благодёров Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Благодёров Михаил Николаевич

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Благодёров Фëдор Михайлович

Отец ребёнка: Благодёров Михаил Николаевич

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благодёров Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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