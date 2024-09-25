Пестерева Евлампия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева Евлампия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1857 или 1859 г.р.

Дети

1890 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестерев Павел Артемиевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пестерев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

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Рождение ребёнка
1892 или 1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

Рождение ребёнка
1895 или 1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

Рождение ребёнка
1898 или 1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич

Смерть
Неизвестно

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