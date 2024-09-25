Пестерева Евлампия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пестерев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Пестерев Павел Артемиевич
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
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Рождение ребёнка
1892 или 1894
Рождение ребёнка
1895 или 1897 ст.
Рождение ребёнка
1898 или 1900 ст.
Рождение ребёнка
1902
Смерть
Неизвестно