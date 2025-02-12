Шилова (Пестерева) Мария Павловна 26.05.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилова (Пестерева) Мария Павловна

Место рождения

Комарово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.05.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887 ст.

Отец: Пестерев Павел Артемиевич

Мать: Пестерева Евлампия Павловна

Комарово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №24, дело №6, стр. 275 Запись № 23 https://yandex.ru/archive/catalog/54771dae-d479-4879-96c0-a21af590fcae/275?center=1777+3092
Крещение
27.05.1887 ст.
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №24, дело №6, стр. 275 Запись № 23 Восприемник "Крестьянская вдова Кира Яковлева" https://yandex.ru/archive/catalog/54771dae-d479-4879-96c0-a21af590fc... Показать все
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Муж: Шилов Дмитрий Александрович

ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №101, стр. 194 Запись № 15 https://yandex.ru/archive/catalog/7e327a1b-4669-4cd8-b3d4-d40ba8cacdff/194
Рождение ребёнка
06.05.1914 ст.

Сын: Шилов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Александрович

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №110, стр. 934 Запись № 19 https://yandex.ru/archive/catalog/11a30507-1553-4432-9522-356a29f1fa04/934
Рождение ребёнка
12.08.1920

Сын: Шилов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Александрович

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 10 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/10?center=1628+1932
Рождение ребёнка
05.08.1922

Дочь: (Шилова) Евстолия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Александрович

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 15 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/15?center=1657+1550
Рождение ребёнка
31.03.1925

Дочь: (Шилова) Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Александрович

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 21 Запись № 9 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/21?center=1077+892
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шилов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Александрович

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 26 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/26?center=1208+1135
Смерть
Неизвестно

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