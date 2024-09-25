Пестерев Павел Артемиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 или 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 или 1859 ст.
Отец: Пестерев Артемий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пестерев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
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Рождение ребёнка
1892 или 1894
Рождение ребёнка
1895 или 1897 ст.
Рождение ребёнка
1898 или 1900 ст.
Рождение ребёнка
1902
Смерть
Неизвестно