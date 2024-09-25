Пестерев Павел Артемиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерев Павел Артемиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 или 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1890 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1857 или 1859 ст.

Отец: Пестерев Артемий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестерева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пестерев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1892 или 1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
1895 или 1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
1898 или 1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерева Евлампия Павловна

Смерть
Неизвестно

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