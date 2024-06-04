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Шапкин Герасим Борисов

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Шапкин Борис Федотов

Мать: Шапкина Прасковья Михайлова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Домна Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шапкин Гаврила Герасимов

Мать ребёнка: Шапкина Домна Емельянова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шапкин Петр Герасимов

Мать ребёнка: Шапкина Домна Емельянова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Шапкин (Борисов) Федор Герасимов

Мать ребёнка: Шапкина Домна Емельянова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1797
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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