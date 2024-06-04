Шапкин Герасим Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Шапкин Борис Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Домна Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Шапкина Домна Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Шапкина Домна Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Шапкин (Борисов) Федор Герасимов
Мать ребёнка: Шапкина Домна Емельянова
Смерть
1797