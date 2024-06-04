Шапкин (Борисов) Федор Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин (Борисов) Федор Герасимов

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шапкин Герасим Борисов

Мать: Шапкина Домна Емельянова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Шапкин Поликарп Федоров

Мать ребёнка: Борисова Прасковья

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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