Шапкин (Борисов) Федор Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Шапкин Герасим Борисов
Мать: Шапкина Домна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Борисова Прасковья
Смерть
После 1834