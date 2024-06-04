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Шапкина Домна Емельянова

Место рождения

Переволоки, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Переволоки, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Герасим Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шапкин Гаврила Герасимов

Отец ребёнка: Шапкин Герасим Борисов

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шапкин Петр Герасимов

Отец ребёнка: Шапкин Герасим Борисов

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Шапкин (Борисов) Федор Герасимов

Отец ребёнка: Шапкин Герасим Борисов

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1767

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