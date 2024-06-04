Шапкина Домна Емельянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Шапкин Герасим Борисов
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Шапкин Герасим Борисов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Шапкин (Борисов) Федор Герасимов
Отец ребёнка: Шапкин Герасим Борисов
Смерть
После 1767