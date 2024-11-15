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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Гадалине Николае Ивановиче, крестьянине с. Александровки Жигулевской вол., Сызранского у., Симбирской губ., привлекавшемся по 246 ст. 1903 г. // Гос. архив Российс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1438Александровка (Нагорная Александровка), с. вл.при колодцах.7666110288316Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
890. Александровка, село бывшее владельческое, дворов 111, жителей 644, церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
106Александровка, село; н. р.16378140442467
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56862Александровкасело53°21'с.ш.49°28'в.д.N-39-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36640403101с Александровкасело