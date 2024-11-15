село Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Александровка

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Гадалине Николае Ивановиче, крестьянине с. Александровки Жигулевской вол., Сызранского у., Симбирской губ., привлекавшемся по 246 ст. 1903 г. // Гос. архив Российс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1438Александровка (Нагорная Александровка), с. вл.при колодцах.7666110288316Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Жегулевская волость
890. Александровка, село бывшее владельческое, дворов 111, жителей 644, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Жегулевская волость
106Александровка, село; н. р.16378140442467

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
56862Александровкасело53°21'с.ш.49°28'в.д.N-39-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Сельское поселение Александровка
36640403101с Александровкасело

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