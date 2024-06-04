Шапкин Борис Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Бабушкина (Шапкина) Настасья Борисова
Мать ребёнка: Шапкина Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: Шапкина Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Шапкина Прасковья Михайлова
Смерть
После 1762