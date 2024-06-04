Шапкин Борис Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапкин Борис Федотов

Шапкин Борис Федотов

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Прасковья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Бабушкина (Шапкина) Настасья Борисова

Мать ребёнка: Шапкина Прасковья Михайлова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Шапкин Василий Борисов

Мать ребёнка: Шапкина Прасковья Михайлова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Шапкин Герасим Борисов

Мать ребёнка: Шапкина Прасковья Михайлова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.