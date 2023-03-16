Котов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий Иванович

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Место рождения

п. Котово

Дата рождения

1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.

Отец: Котов Иван Васильевич

Мать: Овдотья Дмитриева

п. Котово
Рождение ребёнка
1725 ст.

Сын: Котов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1726 ст.

Сын: Котов Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Котов Федор Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Котов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Котов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Котов Егор Васильевич

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
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