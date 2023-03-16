Котов Василий Иванович
Место рожденияп. Котово
Дата рождения1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.
Отец: Котов Иван Васильевич
Мать: Овдотья Дмитриева
п. Котово
Рождение ребёнка
1725 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1726 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1728 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1730 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1739 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1745 ст.
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973