Котов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Иван Васильевич

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Место рождения

п. Котово

Дата рождения

1670 ст.

Дата смерти

1745 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.

Отец: Котов Василий Михайлов

Мать: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1702 ст.

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева

п. Котово
Рождение ребёнка
1704 ст.

Сын: Котов Иван Иванович

Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева

п. Котово
Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Котов Василий Иванович

Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева

п. Котово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева

п. Котово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овдотья Дмитриева

п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
Смерть
1745 ст.
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
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