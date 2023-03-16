Котов Иван Васильевич
Место рожденияп. Котово
Дата рождения1670 ст.
Дата смерти1745 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.
Отец: Котов Василий Михайлов
Мать: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1702 ст.
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева
п. Котово
Рождение ребёнка
1704 ст.
Сын: Котов Иван Иванович
Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева
п. Котово
Рождение ребёнка
1706 ст.
Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева
п. Котово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Овдотья Дмитриева
п. Котово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овдотья Дмитриева
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
Смерть
1745 ст.
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973