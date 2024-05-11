Терехов Назар/Азарий Самойлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Терехова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Терехов Иван Назаров
Мать ребёнка: Терехова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Терехова Анна Назарьева
Мать ребёнка: Терехова Матрена Андреева
Смерть
Неизвестно