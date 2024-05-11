Терехов Назар/Азарий Самойлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Назар/Азарий Самойлов

Терехов Назар/Азарий Самойлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Терехов Самойла/Самуил Андреев

Мать: Терехова Авдотья Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Матрена Андреева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Терехов Михаил Назарьев

Мать ребёнка: Терехова Матрена Андреева

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Терехов Иван Назаров

Мать ребёнка: Терехова Матрена Андреева

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Терехова Анна Назарьева

Мать ребёнка: Терехова Матрена Андреева

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.