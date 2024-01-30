Терехова Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Терехов Назар/Азарий Самойлов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Терехов Иван Назаров
Отец ребёнка: Терехов Назар/Азарий Самойлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Терехова Анна Назарьева
Отец ребёнка: Терехов Назар/Азарий Самойлов
Смерть
Неизвестно