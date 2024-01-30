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Терехова Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Назар/Азарий Самойлов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Терехов Михаил Назарьев

Отец ребёнка: Терехов Назар/Азарий Самойлов

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Терехов Иван Назаров

Отец ребёнка: Терехов Назар/Азарий Самойлов

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Терехова Анна Назарьева

Отец ребёнка: Терехов Назар/Азарий Самойлов

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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