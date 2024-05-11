Терехова Авдотья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Терехов Прокопий Самойлов
Отец ребёнка: Терехов Самойла/Самуил Андреев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Терехов Назар/Азарий Самойлов
Отец ребёнка: Терехов Самойла/Самуил Андреев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Отец ребёнка: Терехов Самойла/Самуил Андреев
Смерть
Неизвестно