Терехова Авдотья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова Авдотья Дементьева

Терехова Авдотья Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Самойла/Самуил Андреев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Терехов Прокопий Самойлов

Отец ребёнка: Терехов Самойла/Самуил Андреев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Терехов Назар/Азарий Самойлов

Отец ребёнка: Терехов Самойла/Самуил Андреев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Отец ребёнка: Терехов Самойла/Самуил Андреев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.