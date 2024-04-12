Прокопий Абрамович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Абрам Данилович (Петрович?)
Мать: Феврония Васильевна
Бракосочетание
29.06.1847 ст.
Жена: Васса Петровна
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1849 ст.
Сын: Иоанн Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1850 ст.
Сын: Стефан Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
03.08.1851 ст.
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1852 ст.
Сын: Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1853 ст.
Дочь: Меланья Прокопьевна
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Фёдор Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Смерть
Неизвестно