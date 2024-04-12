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Прокопий Абрамович

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Абрам Данилович (Петрович?)

Мать: Феврония Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.06.1847 ст.

Жена: Васса Петровна

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1849 ст.

Сын: Иоанн Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1850 ст.

Сын: Стефан Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1851 ст.

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Васса Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1852 ст.

Сын: Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1853 ст.

Дочь: Меланья Прокопьевна

Мать ребёнка: Васса Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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