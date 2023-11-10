Абрам Данилович (Петрович?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрам Данилович (Петрович?)

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

14.02.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1823

Сын: Александр Абрамович

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Прокопий Абрамович

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1831 ст.

Дочь: Ненила Абрамовна

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1833

Дочь: Евфимия Абрамовна

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Васильевна

Смерть
14.02.1842 ст.
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От чахотки
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