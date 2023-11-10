Абрам Данилович (Петрович?)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти14.02.1842 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1823
Сын: Александр Абрамович
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Прокопий Абрамович
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1831 ст.
Дочь: Ненила Абрамовна
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1833
Дочь: Евфимия Абрамовна
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Васильевна
Смерть
14.02.1842 ст.
От чахотки