Васса Петровна
Место рождениядеревня Бикар
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1829
Отец: Пётр Алексеевич
деревня Бикар
Бракосочетание
29.06.1847 ст.
Муж: Прокопий Абрамович
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1849 ст.
Сын: Иоанн Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Абрамович
Рождение ребёнка
27.07.1850 ст.
Сын: Стефан Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Абрамович
Рождение ребёнка
03.08.1851 ст.
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Абрамович
Рождение ребёнка
27.10.1852 ст.
Сын: Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Абрамович
Рождение ребёнка
19.12.1853 ст.
Дочь: Меланья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Абрамович
Смерть
Неизвестно