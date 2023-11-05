Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Петровна

Место рождения

деревня Бикар

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Пётр Алексеевич

Мать: не указана

деревня Бикар
Бракосочетание
29.06.1847 ст.

Муж: Прокопий Абрамович

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1849 ст.

Сын: Иоанн Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Абрамович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1850 ст.

Сын: Стефан Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Абрамович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1851 ст.

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Абрамович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1852 ст.

Сын: Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Абрамович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1853 ст.

Дочь: Меланья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Абрамович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Абрамович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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