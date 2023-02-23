Черненченко Агафья
Место рожденияТурция
Дата рождения1879
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Турция
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черненченко Иван Иванович
Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович
станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черненченко Дементий
Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович
станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович
станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович
станица Абинская , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Абинск, Россия
Смерть
1972
Абинск, Россия
Похороны
Неизвестно
Абинск, Россия