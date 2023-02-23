Черненченко Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненченко Агафья

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Место рождения

Турция

Дата рождения

1879

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

1912 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Турция
Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович

станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Черненченко Дементий

Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович

станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович

станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненченко Иван Артемович

станица Абинская , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненченко Иван Артемович

Абинск, Россия
Смерть
1972
Абинск, Россия
Похороны
Неизвестно
Абинск, Россия
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