Черненченко Иван Артемович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Черненченко Иван Артемович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1866, Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

умер 1959, Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Черненченко Артем Гаврилович1845 г.р.
Мать
Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова1817 г.р.
Супруги
Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна1879 г.р.
Дети
(Черненченко) Анна Ивановна1899 г.р.
Черненченко Павел Иванович1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Черненченко Артем Гаврилович

Мать: Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненченко Гаврила

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Черненченко) Мария

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Черненченко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Черненченко Павел Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Черненченко Александр Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Черненченко) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Черненченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Павел Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
1917

Сын: Черненченко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Черненченко Дементий Иванович

Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
1959
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Похороны
Неизвестно
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

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