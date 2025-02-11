Черненченко Иван Артемович
мужской, родился 1866, Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
умер 1959, Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецЧерненченко Артем Гаврилович1845 г.р.
МатьЧерненченко (Керекешина) Варвара Киприянова1817 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Черненченко Иван Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Гаврила
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Дочь: Воробьева (Черненченко) Мария
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Дочь: (Черненченко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Павел Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Александр Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Дочь: (Черненченко) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Павел Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Иван Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна
Сын: Черненченко Дементий Иванович
Мать ребёнка: Черненченко (Демченко) Агафья Семеновна