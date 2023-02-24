Черненченко Иван Иванович
Место рождениястаница Абинская , Краснодарский край
Дата рождения1912
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Черненченко Иван Артемович
Мать: Черненченко Агафья
станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1938
Сын: Черненченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна
Город Абинск , Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.06.1939
Сын: Черненченко Анатолий
Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна
Город Абинск , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна
Город Абинск , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давискуб Светлана
Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна
Город Абинск , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Абинск, Россия
Смерть
1954
Город Абинск , Краснодарский край