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Черненченко Иван Иванович

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Место рождения

станица Абинская , Краснодарский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Черненченко Иван Артемович

Мать: Черненченко Агафья

станица Абинская , Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1938

Сын: Черненченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна

Город Абинск , Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.06.1939

Сын: Черненченко Анатолий

Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна

Город Абинск , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненченко Александр

Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна

Город Абинск , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давискуб Светлана

Мать ребёнка: Черненченко Ольга Яковлевна

Город Абинск , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненченко Ольга Яковлевна

Абинск, Россия
Смерть
1954
Город Абинск , Краснодарский край
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