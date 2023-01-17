Бусел Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бусел Григорий Фомич
Бракосочетание
02.02.1920
Жена: Бусел Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1921
Дочь: Клименко Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Бусел Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусел Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Анастасия
Смерть
Неизвестно