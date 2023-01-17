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Бусел Яков Григорьевич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бусел Григорий Фомич

Мать: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
02.02.1920

Жена: Бусел Стефанида Ивановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
04.02.1921

Дочь: Клименко Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Бусел Стефанида Ивановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусел Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Анастасия

Смерть
Неизвестно
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