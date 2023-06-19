Клименко (Бусел) Нина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921
Отец: Бусел Яков Григорьевич
Мать: Бусел Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно