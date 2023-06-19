Клименко (Бусел) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Бусел) Нина Яковлевна

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

04.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921

Отец: Бусел Яков Григорьевич

Мать: Бусел Стефанида Ивановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко Иннокентий Алексеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко Иннокентий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко Иннокентий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Иннокентий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край