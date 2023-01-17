Бусел (Третьякова) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Третьякова) Наталья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Третьяков Кузьма

Мать: Третьякова Стефановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бусел Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Бусел Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Бусел (буслов) Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Бусел Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.09.1911

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.02.1914

Дочь: Дорогань Мария Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Григорий Фомич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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