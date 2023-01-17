Бусел (Третьякова) Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Третьяков Кузьма
Мать: Третьякова Стефановна
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
25.10.1903
Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Бусел (буслов) Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
07.07.1908
Отец ребёнка: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
11.09.1911
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1914
Дочь: Дорогань Мария Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусел Григорий Фомич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край