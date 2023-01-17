Бусел Григорий Фомич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Бусел Фома Петрович
Мать: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
25.10.1903
Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Бусел (буслов) Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
07.07.1908
Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно