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Бусел Григорий Фомич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бусел Фома Петрович

Мать: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бусел Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Бусел Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Бусел (буслов) Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Бусел Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Наталья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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