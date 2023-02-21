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Веряскин Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947

Отец: Веряскин Алексей Иванович

Мать: Веряскина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1969

Дочь: Кравченко Аэлита Викторовна

Мать ребёнка: Веряскина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
27.08.1974

Дочь: Добросмыслова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Веряскина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
03.01.1981

Сын: Веряскин Роман Викторович

Мать ребёнка: Веряскина Мария Ефимовна

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