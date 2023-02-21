Веряскин Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1947
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947
Рождение ребёнка
27.10.1969
Дочь: Кравченко Аэлита Викторовна
Мать ребёнка: Веряскина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
27.08.1974
Дочь: Добросмыслова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Веряскина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
03.01.1981
Сын: Веряскин Роман Викторович
Мать ребёнка: Веряскина Мария Ефимовна