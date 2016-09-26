Веряскина (Добрынкина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веряскина (Добрынкина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1922

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.195

Дочь: Веряскина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Веряскин Алексей Иванович

Рождение
24.10.1922

Отец: Добрынкин Иван Фролович

Мать: Добрынкина Екатерина Феофановна

Бракосочетание
1939

Муж: Веряскин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1947

Сын: Веряскин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Веряскин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малясова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Веряскин Алексей Иванович

Смерть
1976
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