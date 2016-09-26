Веряскина (Добрынкина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1922
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.195
Дочь: Веряскина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Веряскин Алексей Иванович
Рождение
24.10.1922
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
04.06.1947
Сын: Веряскин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Веряскин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малясова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Веряскин Алексей Иванович
Смерть
1976