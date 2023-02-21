Веряскина (Шаварина) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1969
Дочь: Кравченко Аэлита Викторовна
Отец ребёнка: Веряскин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
27.08.1974
Дочь: Добросмыслова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Веряскин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1981
Сын: Веряскин Роман Викторович
Отец ребёнка: Веряскин Виктор Алексеевич