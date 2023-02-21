Веряскина (Шаварина) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веряскина (Шаварина) Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1969

Дочь: Кравченко Аэлита Викторовна

Отец ребёнка: Веряскин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1974

Дочь: Добросмыслова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Веряскин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1981

Сын: Веряскин Роман Викторович

Отец ребёнка: Веряскин Виктор Алексеевич

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