Веряскин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.195
Дочь: Веряскина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Веряскина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
04.06.1947
Сын: Веряскин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Веряскина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малясова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Веряскина Анастасия Ивановна