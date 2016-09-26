Веряскин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веряскин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.195

Дочь: Веряскина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Веряскина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1939

Жена: Веряскина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1947

Сын: Веряскин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Веряскина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малясова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Веряскина Анастасия Ивановна

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