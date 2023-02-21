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Яблонская Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Яблонский Фирс Никтополионович

Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Яблонская Ольга Фирсовна

Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович

Рожественский Флоролавский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.

Дочь: Яблонская Анна Фирсовна

Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович

Рожественский Флоролавский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.

Дочь: Яблонская Екатерина Фирсовна

Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Сын: Яблонский Николай Фирсович

Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1917
Богородицкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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