Яблонская Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Яблонская Ольга Фирсовна
Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.
Дочь: Яблонская Анна Фирсовна
Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.
Дочь: Яблонская Екатерина Фирсовна
Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Сын: Яблонский Николай Фирсович
Отец ребёнка: Яблонский Фирс Никтополионович
Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1917
Богородицкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно