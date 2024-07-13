Быковский Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
06.01.1852
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Алексей Андреев Моргачев, Егор... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Сын: Быковский Яков Васильевич
Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Быковская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Быковская Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1860
Сын: Быковский Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно