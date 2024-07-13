Быковский Василий Сергеевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковский Василий Сергеевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Быковский Сергей Ильич

Мать: Быковская (Моргачева) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1852

Жена: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Алексей Андреев Моргачев, Егор... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Быковский Яков Васильевич

Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Быковская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Быковская Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Быковский Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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