Быковский Яков Васильевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковский Яков Васильевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Быковский Василий Сергеевич

Мать: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были Федор Егоров Мерзликин и Марья Максимова Быковская
Смерть
Неизвестно

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