Быковская Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1854
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были пономарь Капитон Ставров и села Кривополянья Марья Максимова Синюкова
Смерть
1854
Недоносок Смерть: запись о смерти №51, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния