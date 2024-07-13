Быковская Екатерина Васильевна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковская Екатерина Васильевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1854

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Быковский Василий Сергеевич

Мать: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были пономарь Капитон Ставров и села Кривополянья Марья Максимова Синюкова
Смерть
1854
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Недоносок Смерть: запись о смерти №51, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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