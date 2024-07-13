Быковская Прасковья Васильевна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковская Прасковья Васильевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Быковский Василий Сергеевич

Мать: Быковский (Мерзликина) Анастасия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были Афанасий Васильев Мерзликин и Марфа Максимова Быковская
Смерть
1859
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от колик Смерть: запись о смерти №39, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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