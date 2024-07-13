Быковская Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Афанасий Васильев Мерзликин и Марфа Максимова Быковская
Смерть
1859
Умерла от колик Смерть: запись о смерти №39, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния