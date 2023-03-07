Петухов Аника Никитин
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Никита Иванов
Мать: Фекла Федорова
Бракосочетание
19.02.1810 ст.
Жена: Петухова Татьяна Иванова
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1811 ст.
Дочь: Петухова Матрона Аникина
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
18.10.1813 ст.
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
19.09.1815 ст.
Сын: Петухов Иван Аникин
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
?.04.1822 ст.
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1825 ст.
Дочь: Петухова Дарья Аникина
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.
Дочь: Петухова Екатерина Аникина
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно