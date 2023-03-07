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Петухов Аника Никитин

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Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Никита Иванов

Мать: Фекла Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.02.1810 ст.

Жена: Петухова Татьяна Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1811 ст.

Дочь: Петухова Матрона Аникина

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1813 ст.

Сын: Петухов Дмитрий Аникин

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1815 ст.

Сын: Петухов Иван Аникин

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.

Сын: Петухов Кирилл Аникин

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.

Сын: Петухов Алексей Аникин

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.04.1822 ст.

Сын: Петухов Георгий Аникин

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1825 ст.

Дочь: Петухова Дарья Аникина

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.

Дочь: Петухова Екатерина Аникина

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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