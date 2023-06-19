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Никита Иванов

Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

11.10.1817

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Иван Степанов

Мать: Федора Тимофеева

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1779 ст.

Дочь: Федосья Никитина

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Соколов Ефрем Никитин

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агриппина Никитина

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1787 ст.

Сын: Яков Никитин

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Петухов Аника Никитин

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федорова

Смерть
11.10.1817
Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область