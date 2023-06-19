Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти11.10.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Иван Степанов
Мать: Федора Тимофеева
Рождение ребёнка
29.05.1779 ст.
Дочь: Федосья Никитина
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агриппина Никитина
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
09.10.1787 ст.
Сын: Яков Никитин
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федорова
Смерть
11.10.1817