Петухова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шерманского приходу что на Югу вотчины г-жи Надежды Яковлевны Ратисловской деревни Пигва
Бракосочетание
19.02.1810 ст.
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1811 ст.
Дочь: Петухова Матрона Аникина
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
18.10.1813 ст.
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
19.09.1815 ст.
Сын: Петухов Иван Аникин
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
?.04.1822 ст.
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
13.03.1825 ст.
Дочь: Петухова Дарья Аникина
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.
Дочь: Петухова Екатерина Аникина
Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно