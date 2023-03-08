Петухова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Татьяна Иванова

Петухова Татьяна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шерманского приходу что на Югу вотчины г-жи Надежды Яковлевны Ратисловской деревни Пигва
Бракосочетание
19.02.1810 ст.

Муж: Петухов Аника Никитин

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1811 ст.

Дочь: Петухова Матрона Аникина

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1813 ст.

Сын: Петухов Дмитрий Аникин

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1815 ст.

Сын: Петухов Иван Аникин

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.

Сын: Петухов Кирилл Аникин

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1820 ст.

Сын: Петухов Алексей Аникин

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.04.1822 ст.

Сын: Петухов Георгий Аникин

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1825 ст.

Дочь: Петухова Дарья Аникина

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.

Дочь: Петухова Екатерина Аникина

Отец ребёнка: Петухов Аника Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Аника Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close