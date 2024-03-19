Абрамов Гавриил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Гавриил Дмитриевич

Место рождения

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Абрамов Дмитрий Владимирович

Мать: Абрамова Параскевия Сергеевна

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1941
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