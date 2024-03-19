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Абрамов Гавриил Дмитриевич
Абрамов Гавриил Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Иваньково
, Данковский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения
1904
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Абрамов Дмитрий Владимирович
1880 г.р.
Мать
Абрамова (Сорокина) Параскевия Сергеевна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Абрамов Дмитрий Владимирович
Мать:
Абрамова Параскевия Сергеевна
Иваньково
, Данковский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1941
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