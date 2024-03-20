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Абрамов Дмитрий Владимирович

Место рождения

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Абрамов Владимир

Мать: ?

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Абрамов Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Абрамова Параскевия Сергеевна

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Абрамов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Абрамова Параскевия Сергеевна

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Абрамов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Абрамова Параскевия Сергеевна

Липецкая область, Павловский район, д. Иванково
Смерть
Неизвестно
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