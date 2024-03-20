Абрамов Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Абрамов Владимир
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Абрамов Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Абрамова Параскевия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.10.1914
Мать ребёнка: Абрамова Параскевия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Абрамов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Абрамова Параскевия Сергеевна
Липецкая область, Павловский район, д. Иванково
Смерть
Неизвестно