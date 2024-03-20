Абрамова (Соколова) Параскевия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Соколова) Параскевия Сергеевна

Место рождения

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сорокин Сергей

Мать: ?

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Абрамов Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Владимирович

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Абрамов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Владимирович

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Абрамов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Владимирович

Липецкая область, Павловский район, д. Иванково
Смерть
Неизвестно
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