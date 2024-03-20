Абрамова (Соколова) Параскевия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сорокин Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Абрамов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
13.10.1914
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Абрамов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Владимирович
Липецкая область, Павловский район, д. Иванково
Смерть
Неизвестно