Сотникова (Филатова?) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Филатова?) Дарья Дмитриевна

Место рождения

д. Перовка?

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Перовка?
Рождение ребёнка
01.11.1872

Сын: Сотников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1878

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Дочь: Ескева Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1890

Сын: Сотников Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1893

Дочь: Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.02.1895

Сын: Сотников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Григорий Андреевич

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