Сотникова (Филатова?) Дарья Дмитриевна
Место рожденияд. Перовка?
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1872
Сын: Сотников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1878
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1886
Дочь: Ескева Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1890
Сын: Сотников Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1893
Дочь: Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
?.02.1895
Сын: Сотников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сотников Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно