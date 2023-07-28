Ескева (Сотникова) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕскева (Сотникова) Вера Григорьевна

Ескева (Сотникова) Вера Григорьевна

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1886

Отец: Сотников Григорий Андреевич

Мать: Сотникова Дарья Дмитриевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область