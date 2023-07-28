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Ескева (Сотникова) Вера Григорьевна
Ескева (Сотникова) Вера Григорьевна
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Место рождения
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
13.09.1886
Пол
Женский
Отец
Сотников Григорий Андреевич
Мать
Сотникова (Филатова?) Дарья Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1886
Отец:
Сотников Григорий Андреевич
Мать:
Сотникова Дарья Дмитриевна
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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