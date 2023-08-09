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Сотников Михаил Григорьевич

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1872

Отец: Сотников Григорий Андреевич

Мать: Сотникова Дарья Дмитриевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область