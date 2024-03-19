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Веселов Павел Антонович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

После 16.05.1832 ст.

Дата смерти

07.02.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 16.05.1832 ст.

Отец: - Антон Евстафьевич

Мать: - Аграфена Демидовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: - Акулина Павловна

Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: - Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: - Абрам Павлович

Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.

Дочь: - Домна Павловна

Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Веселов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Василиса Трофимовна

Смерть
07.02.1885 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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