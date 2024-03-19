Веселов Павел Антонович
Место рождения
Дата рожденияПосле 16.05.1832 ст.
Дата смерти07.02.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 16.05.1832 ст.
Отец: - Антон Евстафьевич
Мать: - Аграфена Демидовна
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: - Акулина Павловна
Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: - Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: - Абрам Павлович
Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.
Дочь: - Домна Павловна
Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Веселов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Веселова Василиса Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1885 ст.