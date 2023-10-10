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Веселов Григорий Павлович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Веселов Павел Антонович

Мать: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1899 ст.

Жена: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.05.1900 ст.

Сын: Веселов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.7-8 ( Рождение №-41м )
Смерть
1900
Рождение ребёнка
23.03.1903 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-43 стр.163-164 ( Рождение №-20ж )
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