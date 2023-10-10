Веселов Григорий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смерти1900
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Бракосочетание
Около 1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.05.1900 ст.
Сын: Веселов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна
МК 56-13-43 стр.7-8 ( Рождение №-41м )
Смерть
1900
Рождение ребёнка
23.03.1903 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна
Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-43 стр.163-164 ( Рождение №-20ж )