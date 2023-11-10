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- Абрам (Авраамий) Павлович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Веселов Павел Антонович

Мать: Веселова Василиса Трофимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1885 ст.

Жена: - Пелагея Димитриевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.05.1886 ст.

Дочь: - Александра Абрамовна

Мать ребёнка: - Пелагея Димитриевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.52-53 (Рождение №-23ж)
Рождение ребёнка
14.03.1905 ст.

Сын: - Иоанн Абрамович

Мать ребёнка: - Пелагея Димитриевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.7-8 (Рождение №-21м)
Смерть
После 1905 ст.
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