- Абрам (Авраамий) Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Бракосочетание
До 1885 ст.
Жена: - Пелагея Димитриевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.05.1886 ст.
Дочь: - Александра Абрамовна
Мать ребёнка: - Пелагея Димитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.52-53 (Рождение №-23ж)
Рождение ребёнка
14.03.1905 ст.
Сын: - Иоанн Абрамович
Мать ребёнка: - Пелагея Димитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.7-8 (Рождение №-21м)
Смерть
После 1905 ст.