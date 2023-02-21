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Рожкова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: Терентьева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рожков Анатолий Васильевич (Алексеевич)

Отец ребёнка: Янковский Василий Спиридонович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Василий Спиридонович

Смерть
2003
Москва, город федерального значения Москва
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