Рожкова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рожков Анатолий Васильевич (Алексеевич)
Отец ребёнка: Янковский Василий Спиридонович
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003
Москва, город федерального значения Москва